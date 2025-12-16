L'Eredità, caos su Marcello: "Questa cosa mi puzza"

"Se per caso l'ha presa la cosa mi puzza non poco!". Marcello sta scrivendo la piccola storia televisiva de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Campione, anzi assoluto dominatore della trasmissione, quasi ogni sera arriva alla Ghigliottina anche se l'esito finale non gli è sempre favorevole, anzi. Eppure, nonostante le frequenti dimostrazioni di preparazione e bravura, non pare aver conquistato i favori dei telespettatori.

Lunedì sera approda al gioco finale con un montepremi di 155mila euro, miracolosamente uscito intatto dalle cinque parole indizio che sono "Orario", "Facciata", "Europa", "Luce" e "E'". Un percorso netto che avrebbe meritato maggior fortuna. Il concorrente va molto vicino concettualmente alla risposta giusta, dicendo "Mezzogiorno". Quella corretta, purtroppo per lui, è "Est". E si scatena una ridda di commenti su X.

"Marcello molto bravo, ma la ghigliottina non è cosa sua, altrimenti a quest'ora avrebbe già vinto 500.000 euro", "È in pensione, si sta divertendo, porta a casa soldi, come non comprenderlo. Ai tempi di Mike ci furono concorrenti campioni a lungo, ma non c'erano i social. E basta con queste critiche", "Si sono risparmiati 155.000 euro", "Peccato, era comunque un punto cardinale...", "Ma questi cartellini, già pacchiani di per sé con la corona, gli mancava la stellina? Ma manco alle elementari", "No vabbé se è 'Est' mi picchio. Avevo indovinato mezz'ora fa", "Mi sembra un po' tirata alla fine", "Questo atteggiamento da maestrino di st***zo del conduttore è a dir poco stucchevole", "Io avevo detto extra, almeno sul latino ci avevo beccato!", "Ma come non si fa latino al liceo scientifico? Ma che scuole avete fatto?", "Est... incredibile, mia figlia lo aveva indovinato!!!", "Cosa vuol dire facciata a est? A sud non c'è??", "Se vince oggi, senza aver dimezzato, non torna più. O no?".