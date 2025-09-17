Lorella Cuccarini e Marco Columbro di nuovo insieme: clamoroso su Canale 5

Sull'ultimo numero di Chi, la rubrica firmata dal giornalista Giuseppe Candela ha regalato ai lettori un'indiscrezione molto suggestiva. Al centro dell’attenzione è finita Lorella Cuccarini, pronta a tornare in televisione come coach di canto nel talent Amici di Maria De Filippi, in onda rigorosamente su Canale 5. Ma per la showgirl non sarà l’unico impegno in palinsesto: il suo nome infatti è legato a un gradito ritorno insieme a Marco Columbro, storico compagno di conduzione in lontane (e seguitissime) epoche televisive. “In coppia hanno condotto numerosi programmi: da Buona Domenica a Paperissima... Lorella Cuccarini e Marco Columbro si ritroveranno di nuovo insieme in tv”, ha anticipato Candela.

L’occasione del ricongiungimento tra i due volti amati dal pubblico arriverà grazie a Silvia Toffanin. Una puntata speciale di This is me, format prodotto sempre dalla De Filippi e che verrà proposto su Canale 5, sarà interamente dedicata ai 40 anni di carriera della Cuccarini. “Si ritroveranno insieme a This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Maria De Filippi con cui festeggeranno i 40 anni di carriera della showgirl”, è entrato nel dettagli Chi. Un evento televisivo che promette emozioni e nostalgia, soprattutto per chi non ha dimenticato l’alchimia del celebre duo.