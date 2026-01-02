L'Eredità, la Ghigliottina di Giulio scatena la rivolta: "Liorni vai a fanc***"

Oggi, venerdì 2 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del Gioco: Giulio. Con lui giocano come concorrenti: Eleonora da Lecce, Davide già vincitore di 40mila euro, Valentina da Livorno, Stefano da Albano Laziale, Davide da Ravenna, Graziano da Como. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Giulio. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 12.500 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Senza", "Borsa", "Zecca", "Temporale" e "Valore". Dopo un minuto di attenta riflessione, il super campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Moneta". Ma non era molto convinto della sua scelta. E infatti non era la risposta esatta. La soluzione era: "Marca".