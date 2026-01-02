Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

L'Eredità, la Ghigliottina di Giulio scatena la rivolta: "Liorni vai a fanc***"

di
Libero logo
venerdì 2 gennaio 2026
L'Eredità, la Ghigliottina di Giulio scatena la rivolta: "Liorni vai a fanc***"

1' di lettura

Oggi, venerdì 2 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del Gioco: Giulio. Con lui giocano come concorrenti: Eleonora da Lecce, Davide già vincitore di 40mila euro, Valentina da Livorno, Stefano da Albano Laziale, Davide da Ravenna, Graziano da Como. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Giulio. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 12.500 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Senza", "Borsa", "Zecca", "Temporale" e "Valore". Dopo un minuto di attenta riflessione, il super campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Moneta". Ma non era molto convinto della sua scelta. E infatti non era la risposta esatta. La soluzione era: "Marca".

L'Eredità, Barbara travolta: "Come un petardo su per..."

"Barbara l'avranno presa per le faccine". Questo è forse il commento più "gentile"...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Certe volte  gli autori abbinano dei termini che non c'entrano una mazza", "Marca... booooohhhh... insomma... sono perplesso... tanto!", "A casa nessuno...siete malati", "Marca..... ma per favore", "Marca? Lio', mavatteneaffanc***!!!".

L'Eredità, "davvero sfigato": Giulio beffato sul finale

Stefano, Davide e Giulio i concorrenti che sono riusciti ad accedere al Triello a L'Eredità, il game show con...
tag
l'eredità
marco liorni

L'Eredità L'Eredità, "davvero sfigato": Giulio beffato sul finale

Imbarazzo in diretta L'anno che verrà, Anna Oxa gela Liorni con una frase: "Non mi aspetto nulla"

L'anno che verrà L'anno che verrà, il giallo su Rocco Hunt: "Finta diretta confezionata ad arte"

ti potrebbero interessare

Fa il botto l'esercito degli Anti-capodanno

Fa il botto l'esercito degli Anti-capodanno

Klaus Davi
Affari Tuoi, "incrociare quegli occhi": valanga di commenti su Consuelo

Affari Tuoi, "incrociare quegli occhi": valanga di commenti su Consuelo

Redazione
L'Eredità, "davvero sfigato": Giulio beffato sul finale

L'Eredità, "davvero sfigato": Giulio beffato sul finale

Hannoun, siamo al "comunque vada sarà un successo"?

Hannoun, siamo al "comunque vada sarà un successo"?

Claudio Brigliadori