Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

L'Eredità, "la prendi in faccia?": caos dopo la ghigliottina

di
Libero logo
domenica 4 gennaio 2026
L'Eredità, "la prendi in faccia?": caos dopo la ghigliottina

1' di lettura

Giulio, Tommaso e Antonella i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 4 gennaio. Ai Cento Secondi, invece, ci sono arrivati Giulio e Antonella. E alla fine ad avere la meglio è stato Giulio, che ha potuto così sedersi al tavolo della ghigliottina con un montepremi di ben 170mila euro. "Terza volta su 4 partecipazioni", ha sottolineato il conduttore.

Le cinque parole da collegare invece erano: vento, faccia, difendere, palazzo e principale. La cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 21.250 euro. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento, ha scritto la parola Muro sul cartoncino a sua disposizione. La risposta corretta, però, era un'altra e cioè Porta. "Mi dispiace per Giulio, mi sta simpatico, ma alla ghigliottina deve migliorare", ha commentato un utente su X al termine della partita. Un altro invece: "La prendi in faccia?". #leredità". E ancora: "Sono solo perplesso perché Porta si adatta sia a Vento che a Venti, l'alternativa nella ghigliottina".

tag
l'eredità
marco liorni

L'Eredità L'Eredità, "tra i 18 e i 55 anni": Tommaso spiazza tutti

Bufera dopo la puntata L'Eredità, la Ghigliottina di Giulio scatena la rivolta: "Liorni vai a fanc***"

L'Eredità L'Eredità, "davvero sfigato": Giulio beffato sul finale

ti potrebbero interessare

Domenica In, Enrica Bonaccorti: "Aspetto una risposta"

Domenica In, Enrica Bonaccorti: "Aspetto una risposta"

Redazione
Domenica In, Raoul Bova: "Voglia di affossare"

Domenica In, Raoul Bova: "Voglia di affossare"

Redazione
Affari Tuoi, "sotto il mento": Magalì conquista tutti

Affari Tuoi, "sotto il mento": Magalì conquista tutti

L'Eredità, "tra i 18 e i 55 anni": Tommaso spiazza tutti

L'Eredità, "tra i 18 e i 55 anni": Tommaso spiazza tutti