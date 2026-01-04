L'Eredità, "la prendi in faccia?": caos dopo la ghigliottina

Giulio, Tommaso e Antonella i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 4 gennaio. Ai Cento Secondi, invece, ci sono arrivati Giulio e Antonella. E alla fine ad avere la meglio è stato Giulio, che ha potuto così sedersi al tavolo della ghigliottina con un montepremi di ben 170mila euro. "Terza volta su 4 partecipazioni", ha sottolineato il conduttore.

Le cinque parole da collegare invece erano: vento, faccia, difendere, palazzo e principale. La cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 21.250 euro. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento, ha scritto la parola Muro sul cartoncino a sua disposizione. La risposta corretta, però, era un'altra e cioè Porta. "Mi dispiace per Giulio, mi sta simpatico, ma alla ghigliottina deve migliorare", ha commentato un utente su X al termine della partita. Un altro invece: "La prendi in faccia?". #leredità". E ancora: "Sono solo perplesso perché Porta si adatta sia a Vento che a Venti, l'alternativa nella ghigliottina".