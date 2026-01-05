Affari Tuoi, la follia al matrimonio di Maria Pia: Stefano De Martino sconvolto

Oggi, lunedì 5 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Thiago, viene dalla provincia di Chieti, lavora nel settore fitness ed è brasiliano.
La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Lei si chiama Maria Pia, viene da Cerce Piccola in provincia di Campobasso, fa la magazziniera. E ha deciso di giocare insieme a suo marito. Lui si chiama Salvatore, viene da Campobasso ed è un operatore sociosanitario. Insieme hanno giocato col pacco numero 13.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Va detto che chi ha pensato a Herbert Ballerina come spalla di Stefano De Martino ai pacchi ha fatto un gran colpo. Anche perché con Herbert vai tranquillo: improvvisa col nulla, zero copione. Tutto all’impronta", "Neanche le conosco 370 persone da invitare, quindi non mi posso sposare!", "Ammazza il dottore parte già con 40k di offerta…", ""Poi dicono che al Sud fanno i matrimoni esagerati...", "Pure ieri quello aveva tutti rossi e poi é andato via con niente alla fine..".