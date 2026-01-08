Rai 1, Vincenzo Salemme a teatro è una garanzia

Vi proponiamo"Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo
CHI SALE (Ogni promessa è debito / Rai 1)
Un punto di riferimento del palinsesto festivo di Rai 1, un comico trasversale, acuto, mai banale che sa essere anche molto popolare. Anche in queste feste la comicità riflessiva di Vincenzo Salemme ha dato buona prova di sé totalizzando il 17.5% di share.
L’attore stavolta ha puntato su Ogni promessa è debito, sua pièce teatrale. Surrealmente geniale la trama: un voto speciale, la cui destinataria è la santa patrona del suo comune d’origine, Sant’Anna, espresso in stato di dormiveglia vincola o no chi ha pronunciato la promessa?
C’è dentro di tutto: Benedetto Croce, superstizione, identità territoriale, un po’ Freud e un po’ Eduardo De Filippo. Tanto basta per conquistare la leadership nel prime time di lunedì. Picchi in Campania col 21% di share medio, ma anche in Calabria, Lazio e Puglia. Non male al Nord, con Piemonte e Veneto al 18.5%. Una bella pagina di servizio pubblico che con questa commistione di alto e popolare dà il meglio di sé, riponendo il teatro al centro del percorso televisivo.