Rai 1, Vincenzo Salemme a teatro è una garanzia

Vi proponiamo"Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Ogni promessa è debito / Rai 1)

Un punto di riferimento del palinsesto festivo di Rai 1, un comico trasversale, acuto, mai banale che sa essere anche molto popolare. Anche in queste feste la comicità riflessiva di Vincenzo Salemme ha dato buona prova di sé totalizzando il 17.5% di share.

L’attore stavolta ha puntato su Ogni promessa è debito, sua pièce teatrale. Surrealmente geniale la trama: un voto speciale, la cui destinataria è la santa patrona del suo comune d’origine, Sant’Anna, espresso in stato di dormiveglia vincola o no chi ha pronunciato la promessa?