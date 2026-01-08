Affari Tuoi, il pesante sospetto sulle gemelle: "Perché l'offerta era bassa"

Oggi, giovedì 8 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si tratta di Jonathan, originario della provincia di Torino, che nella vita lavora come operaio tecnico e si è presentato al pubblico con grande semplicità.

Protagoniste della serata sono state invece le concorrenti in rappresentanza della Regione Sicilia: le sorelle gemelle Gabriella e Valeria. Entrambe trentaseienni, hanno condiviso il gioco affrontando insieme la partita con il pacco numero 12. Gabriella è mamma di una bambina di cinque anni, Emma, mentre Valeria è attualmente alla ricerca di un’occupazione e collabora nella palestra tutta al femminile gestita dal compagno. La loro partecipazione ha subito attirato l’attenzione per il forte legame familiare e per le dinamiche emerse durante la partita.