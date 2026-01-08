Affari Tuoi, il pesante sospetto sulle gemelle: "Perché l'offerta era bassa"

Oggi, giovedì 8 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si tratta di Jonathan, originario della provincia di Torino, che nella vita lavora come operaio tecnico e si è presentato al pubblico con grande semplicità.
Protagoniste della serata sono state invece le concorrenti in rappresentanza della Regione Sicilia: le sorelle gemelle Gabriella e Valeria. Entrambe trentaseienni, hanno condiviso il gioco affrontando insieme la partita con il pacco numero 12. Gabriella è mamma di una bambina di cinque anni, Emma, mentre Valeria è attualmente alla ricerca di un’occupazione e collabora nella palestra tutta al femminile gestita dal compagno. La loro partecipazione ha subito attirato l’attenzione per il forte legame familiare e per le dinamiche emerse durante la partita.
Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "queste due sorelle da stasera non si parleranno più....", "Posso dire che non mi dispiace? Hanno avuto tante e tante occasioni", Non ha voluto dare mai una svolta alla partita", "Ma la sorella? Non la calcola proprioooo che nervosoooo vai a casa senza niente", "La sorella non ha proprio avuto voce in capitolo..", "c'ha troppa smania dei soldi, non vincerà niente", "Ma almeno alla fine consultati con quella povera crista di tua sorella, hai fatto perdere pure lei per la tua presunzione", "Le offerte del dottore erano troppo basse. Era palese che non avessero nulla nel loro pacco!".