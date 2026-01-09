Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Affari Tuoi, "occhi belli" fa impazzire De Martino. E il povero Herbert Ballerina...

venerdì 9 gennaio 2026
Affari Tuoi, "occhi belli" fa impazzire De Martino. E il povero Herbert Ballerina...

1' di lettura

Altra puntata, altro colpo di scena. Ad Affari Tuoi, nella partita in onda giovedì 8 gennaio su Rai 1, hanno giocato le gemelle Gabriella e Valeria da Marsala, nel comune di Trapani, rispettivamente militare dell’aeronautica e in cerca di occupazione. Inutile dire che il gioco è iniziato tra le risate dei presenti. Complice l'ospite fisso Herbert Ballerina. Proprio il comico ha dato inizio alle danze presentando la nuova invenzione tra i pacchi blu: "Con questa idea puliremo le nostre città, vi presento il porta foglie!" e ha mostrato un classico portafogli con all’interno delle foglie.

Poi altri pacchi rossi fino a quando il pacco nero da zero euro ha risvegliato il Dottore: "Per due tiri adesso c’è un cambio" ha spiegato De Martino, "Io a questo numero ci credo" ha risposto Gabriella che ha rifiutato la proposta di cedere il proprio pacco, quello numero 12, pescato all’inizio.

Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: "Sarebbe stata follia"

La provincia di Trapani è tornata protagonista su Rai 1 con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Mart...

Ma la partita è proseguita nel peggiore dei modi, tanto da portare il conduttore a regalare il "portafoglie" a Ersilia, pacchista della Calabria (definita "occhi più belli dello show" nella puntata scorsa) che - aprendo il suo pacco - ha svelato proprio l’invenzione di Herbert. Un colpo di fortuna che però non è bastato. Le gemelle sono arrivate alla fine del gioco senza soldi, sperando nella regione fortunata. Ma anche in questo caso solo brutte notizie.

tag
affari tuoi
stefano de martino

Affari tuoi Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: "Sarebbe stata follia"

Pesante sospetto Affari Tuoi, il pesante sospetto sulle gemelle: "Perché l'offerta era bassa"

Disastro a fine puntata Affari Tuoi, Gabriella e Valeria? Disastro a fine puntata: "Non si parleranno più"

ti potrebbero interessare

Verissimo, Andrea Sempio si gioca tutto da Silvia Toffanin

Verissimo, Andrea Sempio si gioca tutto da Silvia Toffanin

Redazione
Masterchef, una delizia che dovrebbe durare per sempre

Masterchef, una delizia che dovrebbe durare per sempre

Andrea Tempestini
Dritto e Rovescio, Donzelli irride Majorino: "Non ce la fate neppure in Italia"

Dritto e Rovescio, Donzelli irride Majorino: "Non ce la fate neppure in Italia"

Roberto Tortora
Dritto e Rovescio, sentenza-Cruciani su Crans: "C'è un solo responsabile"

Dritto e Rovescio, sentenza-Cruciani su Crans: "C'è un solo responsabile"