Affari Tuoi, "occhi belli" fa impazzire De Martino. E il povero Herbert Ballerina...

Altra puntata, altro colpo di scena. Ad Affari Tuoi, nella partita in onda giovedì 8 gennaio su Rai 1, hanno giocato le gemelle Gabriella e Valeria da Marsala, nel comune di Trapani, rispettivamente militare dell’aeronautica e in cerca di occupazione. Inutile dire che il gioco è iniziato tra le risate dei presenti. Complice l'ospite fisso Herbert Ballerina. Proprio il comico ha dato inizio alle danze presentando la nuova invenzione tra i pacchi blu: "Con questa idea puliremo le nostre città, vi presento il porta foglie!" e ha mostrato un classico portafogli con all’interno delle foglie.
Poi altri pacchi rossi fino a quando il pacco nero da zero euro ha risvegliato il Dottore: "Per due tiri adesso c’è un cambio" ha spiegato De Martino, "Io a questo numero ci credo" ha risposto Gabriella che ha rifiutato la proposta di cedere il proprio pacco, quello numero 12, pescato all’inizio.
Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: "Sarebbe stata follia"La provincia di Trapani è tornata protagonista su Rai 1 con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Mart...
Ma la partita è proseguita nel peggiore dei modi, tanto da portare il conduttore a regalare il "portafoglie" a Ersilia, pacchista della Calabria (definita "occhi più belli dello show" nella puntata scorsa) che - aprendo il suo pacco - ha svelato proprio l’invenzione di Herbert. Un colpo di fortuna che però non è bastato. Le gemelle sono arrivate alla fine del gioco senza soldi, sperando nella regione fortunata. Ma anche in questo caso solo brutte notizie.