Affari Tuoi, "occhi belli" fa impazzire De Martino. E il povero Herbert Ballerina...

Altra puntata, altro colpo di scena. Ad Affari Tuoi, nella partita in onda giovedì 8 gennaio su Rai 1, hanno giocato le gemelle Gabriella e Valeria da Marsala, nel comune di Trapani, rispettivamente militare dell’aeronautica e in cerca di occupazione. Inutile dire che il gioco è iniziato tra le risate dei presenti. Complice l'ospite fisso Herbert Ballerina. Proprio il comico ha dato inizio alle danze presentando la nuova invenzione tra i pacchi blu: "Con questa idea puliremo le nostre città, vi presento il porta foglie!" e ha mostrato un classico portafogli con all’interno delle foglie.

Poi altri pacchi rossi fino a quando il pacco nero da zero euro ha risvegliato il Dottore: "Per due tiri adesso c’è un cambio" ha spiegato De Martino, "Io a questo numero ci credo" ha risposto Gabriella che ha rifiutato la proposta di cedere il proprio pacco, quello numero 12, pescato all’inizio.