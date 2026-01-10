Affari Tuoi, "chi è l'accompagnatrice di Ivan": anche Stefano De Martino sconvolto

Una storia che ha dell'incredibile quella del concorrente di Affari Tuoi in onda sabato 10 gennaio su Rai 1 e della sua accompagnatrice. Il motivo? Si erano lasciati poi sono tornati insieme. Come? Ad Affari Tuoi, durante il provino. Un dettaglio che scatena i social. "Ma non ho capito, questa è l'ex che ha ritrovato al provino di AffariTuoi?", "Fatemi capire... Erano entrambi al casting di Affari Tuoi, ma hanno preso lui, quindi adesso lui è concorrente e lei solo parente che accompagna?", "Madonna ma lei lo odiasta ancora rosicando che non ha passato il provino".
A giocare con Stefano De Martino e sfidare il Dottore è infatti Ivan Marini, da Monterubiaglio (vicino Orvieto). Il ragazzo lavora nell'azienda di famiglia che produce olio, è del 1984 e ha già avuto esperienze televisive in passato, come la selezione per il "Grande Fratello" nel 2012.
Con lui proprio l'ex, oggi attuale compagna. Da qui la battuta di De Martino: "Se volete rincontrare un vostro ex, se c’è qualcuno con cui non vi parlate più, se volete recuperare un rapporto che sembra ormai perduto, iscrivetevi ai casting di affari tuoi".
