Affari Tuoi, Stefano De Martino sbotta con il concorrente: cala il gelo

Anche Stefano De Martino spazientito. Accade ad Affari Tuoi durante la puntata in onda su Rai 1. Qui a giocare c'è Ivan Marini. Classe 1984, Ivan arriva da Monterubiaglio, vicino Orvieto, in Umbria, dove lavora nell’azienda di famiglia che produce olio. Il concorrente però non è solo. Con lui, come di consueto, c'è un'altra persona. Chi? L'ex fidanzata, oggi attuale compagna. Tutto vero: Ivan ed Elisa si erano lasciati poi si sono ritrovati ai provini dei quiz ed è ritornato l'amore.

"Se volete rincontrare un vostro ex, se c’è qualcuno con cui non vi parlate più, se volete recuperare un rapporto che sembra ormai perduto, iscrivetevi ai casting di Affari Tuoi", ironizza lo stesso conduttore. Eppure durante la partita tutt'altro che fortunata non mancano i battibecchi.

Lui dice una cosa, lei un'altra. E così il contrario. Insomma, la tensione si taglia col coltello a tal punto che il conduttore sbotta: "Basta litigare adesso che avete scelto". La pace arriva soltanto sul finale, quando Ivan si rende conto di aver fatto la scelta migliore accettando i 35mila euro: dentro il suo pacco, infatti, c’erano appena 20 euro.