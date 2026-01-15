La Ruota della Fortuna, clamoroso: arriva Gianni Morandi

Domani sera, venerdì 16 gennaio, torneranno Gerry Scotti e Samira Lui con lo spin off La Ruota della Fortuna, il gem show in onda su Canale 5. Saranno presenti i concorrenti campioni degli ultimi mesi, con l'aggiunta di un ospite d'eccezione: Gianni Morandi. "Super ospite dello speciale un simbolo della musica italiana: Gianni Morandi…”, ha rivelato Mediaset. Con tutta probabilità il celebre cantante italiano farà un medley dei suoi pezzi di grande successo.

Ma ci potrebbero essere altre grandi novità. Un esempio? Sull'ultimo numero del magazine Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato di essere venuto a conoscenza di una clamorosa indiscrezione che riguarda proprio Gianni Morandi. Sembra che sia in programma uno show per il cantante a fianco di altri suoi illustri colleghi: Al Bano e Massimo Ranieri. Il progetto avrebbe iniziato a prendere forma grazie a un’idea lanciata poco tempo fa da Mara Venier a Domenica In: "Quello che sembrava essere un semplice auspicio si sta rivelando, inaspettatamente, un’ipotesi concreta… Secondo quanto ci risulta, infatti, alcuni dirigenti Rai si sono entusiasmati all’idea lanciata da Mara e sarebbero ben disposti a lavorare al progetto…”.