Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

La Ruota della Fortuna, clamoroso: arriva Gianni Morandi

di
Libero logo
giovedì 15 gennaio 2026
La Ruota della Fortuna, clamoroso: arriva Gianni Morandi

1' di lettura

Domani sera, venerdì 16 gennaio, torneranno Gerry Scotti e Samira Lui con lo spin off La Ruota della Fortuna, il gem show in onda su Canale 5. Saranno presenti i concorrenti campioni degli ultimi mesi, con l'aggiunta di un ospite d'eccezione: Gianni Morandi. "Super ospite dello speciale un simbolo della musica italiana: Gianni Morandi…”, ha rivelato Mediaset. Con tutta probabilità il celebre cantante italiano farà un medley dei suoi pezzi di grande successo.

Ma ci potrebbero essere altre grandi novità. Un esempio? Sull'ultimo numero del magazine Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato di essere venuto a conoscenza di una clamorosa indiscrezione che riguarda proprio Gianni Morandi. Sembra che sia in programma uno show per il cantante a fianco di altri suoi illustri colleghi: Al Bano e Massimo Ranieri. Il progetto avrebbe iniziato a prendere forma grazie a un’idea lanciata poco tempo fa da Mara Venier a Domenica In: "Quello che sembrava essere un semplice auspicio si sta rivelando, inaspettatamente, un’ipotesi concreta… Secondo quanto ci risulta, infatti, alcuni dirigenti Rai si sono entusiasmati all’idea lanciata da Mara e sarebbero ben disposti a lavorare al progetto…”.

La Ruota della Fortuna, "me ne vado": Samira Lui spiazza Gerry Scotti

Simpatico siparietto tra Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna su Canale 5. La valletta, o meglio braccio d...

"Entusiasti anche Al Bano e Massimo Ranieri, più fredda la reazione di Gianni Morandi… Il cantautore bolognese non ha certo fatto i salti dalla gioia nell’apprendere la notizia…”, ha poi aggiunto il giornalista di Oggi.

La ruota della fortuna, "mi bruciano i piedi": Yersi fa impazzire Samira Lui"

Ieri, martedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show di Ca...
tag
la ruota della fortuna
gianni morandi

Girala! La ruota della fortuna, "mi bruciano i piedi": Yersi fa impazzire Samira Lui"

Battaglie Affari Tuoi in prima serata, clamorosa sfida a Mediaset

Gira la ruota "Gerry Scotti ora è il numero 1": clamoroso, chi lo incorona

ti potrebbero interessare

Ylenia Carrisi, Romina Power: "Un giorno, un frate..."

Ylenia Carrisi, Romina Power: "Un giorno, un frate..."

Alan Friedman, regressione in tv: smorfiette e urletti

Alan Friedman, regressione in tv: smorfiette e urletti

Claudio Brigliadori
Real tv: crimini di strada, le baby gang sfondano

Real tv: crimini di strada, le baby gang sfondano

Klaus Davi
Affari Tuoi, caos e insulti dopo la puntata: "I fasci-destroidi..."

Affari Tuoi, caos e insulti dopo la puntata: "I fasci-destroidi..."