Dritto e rovescio, Bignami travolge il dem Benifei: "Mi rispondi o no?"

Basta una sola domanda, a Galeazzo Bignami, per inchiodare in diretta Brando Benifei e tutto il Partito democratico. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia discute con l'europarlamentare dem del tema sicurezza, con il nuovo pacchetto di misure anti-criminalità messo sul tavolo dal governo di Giorgia Meloni.

"Quando noi abbiamo fatto il DL sicurezza qualcuno, cioè la sinistra, ha fatto ostruzionismo dicendo che stavamo impartendo una torsione securitaria e che stavamo militarizzando le città - ricorda Bignami -. Oggi avete cambiato idea? Bene, c'è un nuovo decreto sicurezza, lo votate? Votate l'inasprimento delle pene, sì o no? Votate l'inasprimento delle sanzioni? È una domanda, sì o no? Lo votate? Perché non votate le cose che danno più sicurezza ai cittadini? Perché state dalla parte dei criminali, state sempre la parte sbagliata. Lo votate il decreto sicurezza? Se no, ti ho lasciato parlare, hai spacciato le tue balle, ora mi dai una risposta. Lo votate il provvedimento con cui diamo più poteri alle forze dell'ordine? Sì o no? Sì o no? Diamo possibilità di impartire sulle zone rosse pene maggiori? Lo votate? Sì o no? Apriamo dei nuovi CPR? Lo votate? Sì o no? È una domanda, mi rispondi? Mi rispondi? Lo votate sì o no? Niente, non risponde. Sai perché non rispondi? Perché voi volete quei voti di quelle persone lì".

Interviene anche Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24, ospite fisso di Del Debbio e nemico giurato del politicamente corretto: "La stazione di Milano e di Roma, la dico forte, vanno militarizzate metro per metro H24. Contro i provvedimenti eccezionali, perché se c'è una situazione eccezionale, come testimonia la cronaca, vanno presi provvedimenti eccezionali. Capisco che la sinistra sia allergica a questa roba qui, però è questo che bisogna fare. Non basta quella camionetta di militari che spesso... L'altro giorno sono tornato da Firenze, io sono amico di tutti i militari, siamo venuti incontro, ci siamo fatti le foto, le cose eccetera, sono dei bravissimi ragazzi, sono attenti a quello che succede, però sono da soli. C'è una sola camionetta, non dà la sensazione purtroppo della presenza.

Militari, militari, agenti di polizia, presidiare, H24 le stazioni".

Quindi la tirata d'orecchio alle opposizioni: "La sinistra non ha titolo per parlare di sicurezza. Io non capisco come possa venire in mente adesso a Benifei di parlare di sicurezza o di intestarsi il problema della sicurezza. Quando vengono fatte le espulsioni, però non si può essere così perché bisogna essere un po' più umanitari. I respingimenti, per carità, c'è il diritto a emigrare, dunque non bisogna farne troppi, non bisogna bloccare troppi immigrati. L'Albania, lager, repressione, troppa spesa, dunque l'Albania non si può fare. Voi lo considerate un lager, lo bocciate in partenza perché dite di no a tutto. Trump vuole mandare via i criminali? Hitler, dittatore, pezzo di m***a, infame, eccetera. I centri sociali, i centri sociali, gli sgomberi dei centri sociali, per carità, non va toccata la socialità. Centri sociali colpevoli di nefandezze, di violenze, per carità, quello non va toccato perché c'è il valore culturale".