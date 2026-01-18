Affari tuoi, Maurizio umiliato: "Ci fa la spesa"

Finisce in lacrime la partita di Maurizio, il pompiere concorrente di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Lacrime di gioia, certo, e di tensione. Ma forse con un pizzico di delusione. E tanti telespettatori, sui social, si complimentano con uno dei pacchisti più amati delle ultime settimane.

Maurizio, dopo una gara ricca di colpi di scena e grande pathos, si porta a casa 20mila euro. Con gli occhi lucidi abbraccia De Martino, che da conduttore si trasforma ancora in una volta in una sorta di fratello dei concorrenti, sempre pronto a porgere (questa volta letteralmente) una spalla nei momenti più intensi.

"Mamma mia che rischio si è preso! Meno male aveva i 20.000", scrive una telespettatrice su X, commentando in tempo reale la puntata andata in onda sabato sera. "Bravo 20k, con quello che costa oggi può fare la spese per un mese...", ironizza un altro doppiato da un utente: "Le briciole dopo le tasse italiane".

"Boh scusate ma io non empatizzo con lui, se ha fatto 6 figli credo se lo possa permettere altrimenti è uno sciagurato e poi la moglie proprio neanche cag***ta di striscio... Zio Peppino? Ma ringrazia la santa donna che ti cresce i pargoli vah", rampogna un appassionato, ma è una voce isolata.

"Mi sono commossa anche io... Mi avrebbe fatto tanto piacere se la vincita fosse stata più alta...", "E sono contenta... almeno 20mila...", "Intanto con 20mila nel suo pacco gli aveva offerto un altro cambio, che carognone", scrive un telespettatore riguardo al Dottore. "Menomale dai... Almeno 20mila se li porta a casa", "Evviva! Sono contenta per il pompiere!", "Non sono 200.000 € ma nemmeno 50€. Meglio di niente", "Dottore non ti avrei perdonato stasera", "Che bella persona il pompiere!", "SIIII, dai almeno 20.000 euro. Ne meritava di più, però va bene", "Che bastardo il dottore a offrire il cambio con i 200.000€", "Dispiace davvero che Maurizio porti via così poco. Bravissima persona il nostro pompiere che paura non ne ha, ed ha un gran cuore!".