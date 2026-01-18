Affari tuoi, "chi è davvero quello che insulta Herbert e De Martino"

"Buonasera sono Herbert Ballerina da Campobasso, tu come sai Stefano io ho studiato medicina, però adesso sono indeciso sulla specializzazione... O torino o l'aringoiatra". E questa volta la battuta del pacchista disturbatore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, fa ridere di gusto il conduttore Stefano De Martino, che nelle ormai consuete gag che inframezzano le partite dei concorrenti ha l'abitudine di rampognare simpaticamnete l'ex spalla di Maccio Capatonda.

Sui social intanto si parla molto dello sfogo di De Martino, che venerdì sera ha rivelato al pubblico il nome di un "hater" che ogni giorno definisce lui ed Herbert "inguardabili". E il profilo X Cinguetterai, molto ferrato in materia di gossip televisivo, aggiunge: "Il tizio che ogni sera scrive commenti contro Stefano De Martino e Herbert Ballerina non si chiama Giorgio. Ma il suo vero nome inizia sempre per G.". Una puntualizzazione che scatena la fantasia dei telespettatori, spesso molto velenosa.

"Nome, fai il nome!!!!", "E finisce per y", "Gerry", "Quale è l'account?", "Gioca con le lettere e la ruota?", "Iuseppe?", "Non ho neanche letto i commenti di questo famigerato G. Puntualizzo. Non mi interessa. Grazie", "Gerry Scotti?", "GAUDENZIO?", "L'ha pensato subito anche mia mamma", "G di iuseppe?", "Il figlio è una iena!", "Non so chi sia G e non mi interessa, sarà libero di scrivere però. Per me affari tuoi e la ruota della fortuna sono entrambi programmi INGUARDABILI. Il 1 è per appiattiti totali che vedono un tipo che si sente f***o ed ammicca tutto il tempo su canzoncine il 2 con una f***a", "Herbert non mi piace molto. Vero nome di chi pensate sia G inizia per V.", "Io sono fermo ancora a Giorgio, e se fosse Parpiglia?".