L'Eredità, "ogni sera con 'sto gigante...": Francesco travolto

di
domenica 18 gennaio 2026
1' di lettura

Federico, Francesco e Laura i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 18 gennaio. Ai Cento secondi, invece, il duello è stato tra Francesco e Federico. Mentre a spuntarla alla fine è stato Francesco, che così si è seduto per la terza volta al tavolo della ghigliottina. Di 170mila euro il montepremi iniziale, che poi è sceso a 21.250 euro dopo vari dimezzamenti. 

Le cinque parole da collegare erano: base, occulta, forno, economica e tiro. Il campione ci ha ragionato su un minuto e poi ha puntato tutto sulla parola Posizione. Questo il termine scritto sul cartoncino a sua disposizione. A dire il vero, quella parola Francesco l'ha scritta due volte, nel primo caso cancellandola. Poi è tornato sui suoi passi. La soluzione, però, era un'altra e cioè Potenza

"Potenza? Mah inindovinabile #leredita", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "No vabbè ma ogni sera con sto gigante è una tragedia infinita #leredità". E ancora: "Vedete a cosa serve studiare matematica? A indovinare la ghigliottina #Leredità". 

