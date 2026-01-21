L'Eredità, "sta puntando a Greta": sospetti su Federico

Francesco, Federico e Daniela i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 21 gennaio. A spuntarla, poi, sono stati Francesco e Federico, che quindi si sono sfidati ai Cento secondi. Ne è uscito vincente Federico, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con 200mila euro.

Le cinque parole da collegare questa sera erano migliorare, struttura, latte, aperitivo e area. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 25mila euro. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto sulla parola Stabilità. Questo il termine scritto sul cartoncino a sua disposizione. La soluzione, però, era un'altra purtroppo. La parola corretta, come spiegato dal conduttore, era Formula.

Se in molti, tra i telespettatori, hanno commentato il gioco di Federico, altri invece hanno notato qualcos'altro durante la puntata. "Federico sta puntando a Greta … #leredità", ha scritto un utente su X, riferendosi a una delle professoresse del programma e scatenando un po' di gossip.