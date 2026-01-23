L'Eredità, pesante sospetto su Daniela: "Si coalizza con le altre per arrivare alla fine"

Oggi, venerdì 23 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornata alla nuova campionessa del gioco: Daniela, che ieri si è portata a casa 10 mila euro. Con lei giocano come concorrenti: Christian di massa Carrara, Karyna che è nata in Ucraina, Riccardo da Napoli ma vive a Ferrara, Demi da Roma, Federico alla sera numero 19, Francesco all'ottava puntata. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla finel'unica concorrente che è arrivata alla Ghigliottina è stata Daniela. La supercampionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 85 mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Libertà", "Volpi", "Famiglia", "Fiume", "Sono". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Piena". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Riunione".