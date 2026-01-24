Libero logo
sabato 24 gennaio 2026
Ore 14, la battuta del giudice Tanga: "Un coltello per uccidere mia moglie", scoppia il caos

Nella puntata di Ore 14 del 23 gennaio, durante un dibattito sul femminicidio di Federica Torzullo – uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia con un coltello bilama che si trovava in bagno, arma ancora non rinvenuta dagli inquirenti – è scoppiata una lite in studio.

Il conduttore Milo Infante stava chiedendo ai presenti chi possedesse in casa un coltello bilama da cucina. Il magistrato ospite, Antonio Tanga (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano), ha risposto con una battuta: "Per uccidere mia moglie". Infante ha reagito immediatamente con indignazione, interrompendo e rimproverando l’ospite: "Stiamo parlando di un femminicidio".

Tanga ha provato a giustificarsi appellandosi a una "goliardia" o a un "piccolo accenno di goliardia nera", tentando di smorzare i toni. Il conduttore, visibilmente spazientito, ha replicato con fermezza: "Mi consenta, con la stima profonda e l’affetto, qui no. La goliardia nera non esiste, è un caso di femminicidio e ritiro la domanda, forse stupida. Io in casa non ho un coltello di questo tipo, ce l’ho al mare per pescare, non lo tengo in bagno". Il momento ha creato un gelo evidente in trasmissione. Infante ha stigmatizzato la frase come inopportuna e fuori luogo, data la gravità dell’argomento trattato: un femminicidio recente e particolarmente efferato, su cui la procura sta ancora indagando.

