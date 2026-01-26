La mitica Miura fa correre Rai 2

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Lamborghini-The Man behind the Legend"/ Rai 2) Non è piaciuto molto ai puristi dei motori, ma in tv se l’è cavata eccome. Il film Lamborghini-The Man behind the Legend collocato nel prime time del venerdi su Rai 2 ha ottenuto un ottimo 5.1% di share con quasi 1 milione di spettatori, chiudendo a picchi del 7%. Era andato bene anche il film su Enzo Ferrari una settimana fa e, proprio in occasione della presentazione delle nuove monoposto e delle nuove moto in vista dei campionati di Formula 1 e del Motomondiale in partenza a marzo, fa ben sperare per gli ascolti dei grandi eventi a 4 e a 2 ruote (dove corre un altro storico brand emiliano, Ducati). La storia di Ferruccio Lamborghini, che negli anni ’50 partì con un’azienda di trattori per poi buttarsi sulle auto sportive, è il racconto di un’Italia umile e straordinaria in cui siamo tutti orgogliosi di identificarci. Dai trattori al dualismo col conterraneo Enzo Ferrari al trionfo del Salone di Ginevra con la presentazione della prima mitica Miura, che segna un picco oltre il 7% di share.