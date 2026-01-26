Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla faccia

Un momento a suo modo iconico, destinato a segnare la piccola storia televisiva di questa stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Nella puntata andata in onda domenica 25 gennaio, ha fatto il suo rientro in studio Herbert Ballerina, il pacchista disturbatore mancato all'appello per circa una settimana. Massimo riserbo sul motivo: "questioni personali", aveva spiegato De Martino mantenendo l'allure di mistero. Qualcuno aveva adombrato problemi di salute, visto che l'ex spalla di Maccio Capatonda ha dovuto annullare anche gli impegni con il suo spettacolo a teatro "Come una catapulta", rinviando a primavera le date previste la scorsa settimana in Puglia.

Al posto di Ballerina, è stata arruolata una... ballerina. E che ballerina: Martina Miliddi, ex di Amici di Maria De Filippi, che ha furoreggiato portando in dote al programma coreografie scatenate e una buona dose di sex appeal.

Così, il minuto scarso del primo "contatto" tra Herbert e Martina è diventato virale su X: la Miliddi danza a pochi centimetri dal comico, che la guarda leggermente inebetito. Riproduzione plastica dello sguardo di molti telespettatori da casa.