Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla faccia

lunedì 26 gennaio 2026
Affari tuoi, Herbert Ballerina incrocia la sua sostituta: occhio alla faccia

1' di lettura

Un momento a suo modo iconico, destinato a segnare la piccola storia televisiva di questa stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Nella puntata andata in onda domenica 25 gennaio, ha fatto il suo rientro in studio Herbert Ballerina, il pacchista disturbatore mancato all'appello per circa una settimana. Massimo riserbo sul motivo: "questioni personali", aveva spiegato De Martino mantenendo l'allure di mistero. Qualcuno aveva adombrato problemi di salute, visto che l'ex spalla di Maccio Capatonda ha dovuto annullare anche gli impegni con il suo spettacolo a teatro "Come una catapulta", rinviando a primavera le date previste la scorsa settimana in Puglia.

Al posto di Ballerina, è stata arruolata una... ballerina. E che ballerina: Martina Miliddi, ex di Amici di Maria De Filippi, che ha furoreggiato portando in dote al programma coreografie scatenate e una buona dose di sex appeal.

Così, il minuto scarso del primo "contatto" tra Herbert e Martina è diventato virale su X: la Miliddi danza a pochi centimetri dal comico, che la guarda leggermente inebetito. Riproduzione plastica dello sguardo di molti telespettatori da casa.

tag
herbert ballerina
stefano de martino
affari tuoi
martina miliddi

Prego? Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino

Il giallo Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

Affari tuoi Affari Tuoi, la clamorosa rivelazione di Stefano De Martino su Herbert Ballerina: "Vi spoilero tutto"

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino

Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino

La mitica Miura fa correre Rai 2

La mitica Miura fa correre Rai 2

Klaus Davi
Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e Martina...

L'Eredità, sospetti sulle Professoresse: "Vi sembra credibile?"

L'Eredità, sospetti sulle Professoresse: "Vi sembra credibile?"