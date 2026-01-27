Affari Tuoi, Francesco? Roba da censura: commenti "hot" (e una foto pazzesca)

La magia si ripete ogni sera: è quella di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, del Dottore e in cui la fortuna in purezza la fa da padrone. Si parla del game-show campionissimo in termini di share in onda ogni sera su Rai 1, al timone l'ormai rodatissimo e amatissimo Stefano De Martino.

La puntata in questione è quella di martedì 27 gennaio. Ma partiamo dai "drammatici" fatti della vigilia. Già, perché la sera precedente a sfidare la sorte era toccato a Sara Pireddu, in rappresentanza della Sardegna e accompagnata dal padre. Il finale della partita, come detto, è stato uno choc: Sara accetta l'offerta del Dottore, un assegno da 60mila euro, per poi scoprire a stretto giro di posta che nel suo pacco si nascondevano i 300mila euro, l'assegno più pesante di tutti, quello che può cambiarti la vita.

Dunque, veniamo agli ultimi fatti, alla puntata di oggi, 27 gennaio. Questa volta tocca a Francesco detto Cecio: lui a tentare la scalata. Il concorrente è di Trieste, va da sé in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia. Una lunga attesa, quella di Francesco, che alle spalle ha la bellezza di 26 puntate in veste di pacchista. "Nella vita mi occupo di consulenze sulla sicurezza per privati e aziende, sviluppo sistemi di prevenzione contro furti, rapine e antincendio", spiega presentandosi. Ad accompagnarlo in quest'avventura ecco mamma Roberta.