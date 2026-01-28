L'Eredità, "manco la vede": Francesco travolto

Maria, Matteo, Elena e Francesco i concorrenti del gioco I fantastici quattro a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 28 gennaio. Francesco, destinatario del cosiddetto spicchio rosso dopo aver perso a La Scossa, ha deciso di sfidare Elena e ha avuto la meglio. La sfida è stata parecchio commentata dai telespettatori sui social. "Non si può proprio dire che Francesco sia fortunato! #leredita", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Elena che non conosce miseria e nobiltà #leredita", riferendosi al famoso film di Totò. E ancora: "Francesco manco la vede Elena. #leredita".

Al Triello, la fase successiva de L'Eredità, sono quindi arrivati Matteo, Francesco e Maria. Quest'ultima, new entry, arrivata per la prima volta a questo momento del game show, ha spiegato di essere una veterinaria e che viene da Torino pur essendo "sardissima": "Sono di Usellus", ha detto. Si tratta di un comune italiano di circa 600 abitanti della provincia di Oristano. "Ti ho visto in gran forma", ha detto il conduttore a Francesco prima di dare il via al Triello.