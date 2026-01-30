La Volta Buona, Caterina Balivo in lacrime: "Scusate, non ci siamo riusciti"

Lacrime di commozione per Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. In studio due ospiti, che di recente hanno vissuto un doloroso lutto: la morte della madre dopo quella che sarebbe dovuta essere una semplice sostituzione di una protesi al seno. “Ci chiamano dall’ospedale e capiamo che c’era qualcosa che non va - hanno raccontato -. Lo psicologo in quei giorni ci ha aiutati ad affrontare la situazione. Abbiamo provato ad accarezzare la mamma sperando che ritornasse da noi".

Una scomparsa, quella della mamma, che ha colto di sorpresa tutta la famiglia dal momento che l'intervento sarebbe dovuto essere di routine, dunque nulla di preoccupante: “Dopo cinque giorni abbiamo dovuto staccare le macchine e non abbiamo potuto fare l’intervento subito perché è stato tutto fermato", hanno aggiunto le due sorelle. Che poi hanno confessato: “Volevamo pure donare gli organi, ma anche questo non abbiamo potuto fare. Bisognava capire la verità”. La Balivo, allora, non è riuscita a trattenere l'emozione: “Qui siamo tutti in lacrime, scusate se non siamo riusciti ad essere forti".