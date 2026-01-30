Affari Tuoi, tensione tra Giovanni e sua moglie CInzia: "Non voleva baciarlo!"

Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Giuliano, viene da Carpi e nella vita è un operatore ecologico.
Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Lui si chiama Giovanni, viene da Brindisi e nella vita è un militare dell'Esercito italiano. Nello specifico è un conduttore: guida i mezzi dell'esercito. Lui ha deciso di giocare insieme a sua moglie. Si chiama Cinzia e si sono conosciuti 27 anni fa in discoteca. La coppia ha una figlia di nome Sofia che ha 14 anni. Lei fa l'impiegata comunale. Insieme hanno giocato col pacco numero 3.
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ma sbaglio o….la moglie non voleva baciarlo?", "questo comincia bene: conduttore anziché conducente!", "Ma perché alcuni concorrenti mi sembra di non averli mai visti? Stanno lì da settimane e non me li ricordo...", "Ma Giorgio ancora scrive a Stefano?", "il conduttore dei mezzi dell'esercito ed ecco a voi signore e signori il superospite: il cingolato!!!".