Affari Tuoi, tensione tra Giovanni e sua moglie CInzia: "Non voleva baciarlo!"

Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Giuliano, viene da Carpi e nella vita è un operatore ecologico.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Lui si chiama Giovanni, viene da Brindisi e nella vita è un militare dell'Esercito italiano. Nello specifico è un conduttore: guida i mezzi dell'esercito. Lui ha deciso di giocare insieme a sua moglie. Si chiama Cinzia e si sono conosciuti 27 anni fa in discoteca. La coppia ha una figlia di nome Sofia che ha 14 anni. Lei fa l'impiegata comunale. Insieme hanno giocato col pacco numero 3.