Affari Tuoi, la gaffe clamorosa di Giovanni: De Martino e Ballerina lo fermano

venerdì 30 gennaio 2026
Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di Giuliano, originario di Carpi, che nella vita lavora come operatore ecologico.

Il concorrente della serata, invece, è stato Giovanni, pacchista per la Regione Puglia. Proveniente da Brindisi, Giovanni è un militare dell’Esercito italiano e svolge il ruolo di conduttore, occupandosi della guida dei mezzi militari. Per affrontare la partita ha deciso di farsi accompagnare dalla moglie Cinzia, con la quale si è conosciuto ben 27 anni fa in discoteca. La coppia ha una figlia di 14 anni, Sofia, mentre Cinzia lavora come impiegata comunale. Insieme hanno giocato con il pacco numero 3, dando il via alla loro avventura nel programma.

Come spesso accade, la puntata ha generato numerosi commenti sui social, in particolare sulla piattaforma X, dove i telespettatori si sono divertiti a commentare in tempo reale. Tra le osservazioni più ironiche si leggono frasi come: “Ma sbaglio o la moglie non voleva baciarlo?”, “Questo comincia bene: conduttore anziché conducente!”, oppure “Perché alcuni concorrenti mi sembrano nuovi anche dopo settimane?”.

