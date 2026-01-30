Affari Tuoi, la gaffe clamorosa di Giovanni: De Martino e Ballerina lo fermano

Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di Giuliano, originario di Carpi, che nella vita lavora come operatore ecologico.

Il concorrente della serata, invece, è stato Giovanni, pacchista per la Regione Puglia. Proveniente da Brindisi, Giovanni è un militare dell’Esercito italiano e svolge il ruolo di conduttore, occupandosi della guida dei mezzi militari. Per affrontare la partita ha deciso di farsi accompagnare dalla moglie Cinzia, con la quale si è conosciuto ben 27 anni fa in discoteca. La coppia ha una figlia di 14 anni, Sofia, mentre Cinzia lavora come impiegata comunale. Insieme hanno giocato con il pacco numero 3, dando il via alla loro avventura nel programma.