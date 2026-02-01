Mediaset fa centro tra lupi e montagne

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Il richiamo del lupo - Rete 4)
Sulla scia di Zanna Bianca e delle avventure dei cercatori d’oro in Canada e Alaska, il pomeriggio di Rete 4 si difende ancora bene col film “Il richiamo del lupo” del 1975, visto da quasi mezzo milione di persone con picchi di share del 5%.
Due ragazzini perdono il padre mentre si riparano in una tenda sotto la neve, in loro soccorso arriva Buck, mezzo cane e mezzo lupo, col quale proseguono il viaggio e arrivano nella cittadina canadese di Dawson City, tiranneggiata dal prepotente signorotto locale Bates William.
Le nozze televisive vincono sempreVi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Matrimonio a prim...
Grazie all’aiuto di nuovi amici e soprattutto del prezioso animale riusciranno però a riprendere la pubblicazione del giornale locale, ereditato dal padre, annientando la banda del cattivo Bates. Pinguini nichilisti, lupi ibridi e film ambientati su montagne innevate: la politica di Trump ha messo al centro un mondo che era stato completamente dimenticato e che il canale Mediaset diretto da Giorgio Grignaffini sta riscoprendo.