Mediaset fa centro tra lupi e montagne

di Klaus Davidomenica 1 febbraio 2026
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Il richiamo del lupo - Rete 4)
Sulla scia di Zanna Bianca e delle avventure dei cercatori d’oro in Canada e Alaska, il pomeriggio di Rete 4 si difende ancora bene col film “Il richiamo del lupo” del 1975, visto da quasi mezzo milione di persone con picchi di share del 5%. 

Due ragazzini perdono il padre mentre si riparano in una tenda sotto la neve, in loro soccorso arriva Buck, mezzo cane e mezzo lupo, col quale proseguono il viaggio e arrivano nella cittadina canadese di Dawson City, tiranneggiata dal prepotente signorotto locale Bates William. 

Grazie all’aiuto di nuovi amici e soprattutto del prezioso animale riusciranno però a riprendere la pubblicazione del giornale locale, ereditato dal padre, annientando la banda del cattivo Bates. Pinguini nichilisti, lupi ibridi e film ambientati su montagne innevate: la politica di Trump ha messo al centro un mondo che era stato completamente dimenticato e che il canale Mediaset diretto da Giorgio Grignaffini sta riscoprendo.

