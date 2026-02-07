4 di Sera, Scuderi e sinistra si coprono di ridicolo: "Milano-Cortina, è inaccettabile"



La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali è stata un successo, l'organizzazione di Milano-Cortina è stata applaudita dal mondo intero. E alla sinistra, ridotta al ruolo di gufo anti-italiano, non resta che aggrapparsi a polemiche decisamente residuali.

Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, ripete la cantilena anti-Ice e anche il padrone di casa si innervosisce visibilmente.

"In uno Stato serio si decide se una forza dell'ordine può entrare o meno nel proprio territorio statale". "Ma ci sono già - contesta Del Debbio -, ci sono già nel nostro paese". "In uno stato serio il ministro Piantedosi dovrebbe saperlo prima e non scoprirlo dai giornali. Punto primo - prosegue imperterrita Scuderi -. Punto secondo. Sì, ci vuole una postura nei confronti dell'Ice che è un apparato che oramai è diventata una squadriglia di Trump". "L'ha creato Obama", la corregge ancora il conduttore. "Lo so benissimo, quello che ha fatto Trump è molto molto chiaro e quello che sta facendo l'Ice è assolutamente... Va completamente contro ogni principio dello Stato di diritto, della democrazia". "Ma questo è in America, qui non lo può fare", "Ma non c'entra, ma noi stiamo accettando che questo tipo di forza che si comporta in quel modo entra nel nostro territorio", "Ma c'era già, c'è già un accordo, c'è da vent'anni".

La Scuderi ha detto la sua anche sulla riforma della giustizia, per completare il quadro di una opposizione evidentemente in confusione: "Per andare in carcere e scontare una pena uno deve essere condannato e ci deve essere un processo. Il punto della giustizia italiana è che non arriviamo mai o con molto ritardo alle condanne perché la giustizia è intasata e ci sono pochi giudici e cancellieri. Abbiamo una giustizia che ha difficoltà a far funzionare la macchina e colpisce indiscriminatamente gli italiani. Dato che vogliamo vedere i criminali in carcere, perché la Meloni non ha fatto una riforma che guarda veramente ai problemi della giustizia e ne ha fatta una che serve solo a creare uno squilibrio?". "Tutto chiaro", chiosa Del Debbio. Non proprio, per la verità.