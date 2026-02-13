Italia 1, dittatori e golpe infiammano lo share

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Morte al tiranno) La tv notturna continua a mietere ottimi ascolti e Italia 1 si conferma uno dei canali più seguiti prima dell’alba. Dalle 5 alle 5:50 di martedì la rete giovane di Mediaset proponeva Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori, format dedicato a persone o gruppi di uomini che hanno provato a cambiare il corso della storia architettando trappole ai danni di grandi capi di Stato del passato.

Si parlava di Fidel Castro e dei numerosi tentativi di “farlo fuori” da parte di oppositori del suo regime. Il doc, tramite ricostruzioni e video di repertorio, spiegava come il 10 novembre 1971, giorno in cui si recò in Cile per una visita ufficiale, il Líder Máximo scampò a ben 4 tentativi di uccisione per fortuite coincidenze e per la paura degli attentatori che all’ultimo momento rinunciarono, certi di essere poi eliminati a loro volta. 50mila spettatori medi con punte fino a 70mila curiosi di scoprire che dietro le trame anti-Castro c’era lo zampino della CIA americana che aveva coinvolto pure la mafia per eliminare Fidel, sempre senza successo.