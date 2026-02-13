Italia 1, dittatori e golpe infiammano lo share

Libero logo
di Klaus Davivenerdì 13 febbraio 2026
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Morte al tiranno) La tv notturna continua a mietere ottimi ascolti e Italia 1 si conferma uno dei canali più seguiti prima dell’alba. Dalle 5 alle 5:50 di martedì la rete giovane di Mediaset proponeva Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori, format dedicato a persone o gruppi di uomini che hanno provato a cambiare il corso della storia architettando trappole ai danni di grandi capi di Stato del passato.

Si parlava di Fidel Castro e dei numerosi tentativi di “farlo fuori” da parte di oppositori del suo regime. Il doc, tramite ricostruzioni e video di repertorio, spiegava come il 10 novembre 1971, giorno in cui si recò in Cile per una visita ufficiale, il Líder Máximo scampò a ben 4 tentativi di uccisione per fortuite coincidenze e per la paura degli attentatori che all’ultimo momento rinunciarono, certi di essere poi eliminati a loro volta. 50mila spettatori medi con punte fino a 70mila curiosi di scoprire che dietro le trame anti-Castro c’era lo zampino della CIA americana che aveva coinvolto pure la mafia per eliminare Fidel, sempre senza successo.

