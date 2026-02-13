Dritto e Rovescio, il maranza straparla di coltelli? Francesca Manzini lo demolisce

Da Nord a Sud, ormai l’Italia è invasa di baby gang e micro-criminali che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Alla radice vi sarebbe una cultura che normalizza la violenza, un facile accesso alle armi e la percezione che ogni azione rimarrà senza conseguenze reali. Di questo si discute a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

Tra gli ospiti in studio c’è l’attrice e conduttrice tv Francesca Manzini che tenta, senza troppo successo, di lanciare messaggi educativi ai ragazzi che giustificano gli atti violenti: “Non lo devi proprio usare il coltello per guadagnare, si guadagna lavorando. Non posso sentirmi minacciata, impotente e tu grande e grosso perché mi stai minacciando e questo è il modus vivendi tuo”.

Il ragazzo, rapper conosciuto come Moos, prova a farne una questione razziale e spiega che nei video che producono la violenza viene mostrata per svago: “Ci sono dentro anche gli italiani, ma quando ne abbiamo mai parlato noi degli italiani che fanno queste cose? Anche se abbiamo magari un coltello in mano, noi lo facciamo per svago e divertimento e siamo noi da soli o tra di noi amici”.

Del Debbio replica: “Perché gli italiani non le fanno in questo momento, le fanno nel Salento, perché per la ricorrenza di San Rocco fanno finta, ma lo fanno con le dita. Voi avete il coltello in mano”. Del Debbio, però, vuole credere al ragazzo: “Diciamo che non è una danza fra nemici, diciamo così. Non è che c'è uno che deve vincere e uno che deve perdere, perché altrimenti sarebbe un duello dove uno muore e uno rimane in vita o muoiono tutti e due. Però questa danza ha anche per voi un senso... perché insomma quando uno fa una danza, un rito, una roba del genere, c'ha dei significati”.

Il rapper spiega: “Il nostro significato è lasciaci svagare così, così magari la gente con quella rabbia repressa non va a fare altre determinate cose, altre rapine, altri casini. Viene da un vissuto in cui il coltello è sempre alla portata di mano e serve per avere del guadagno immediato in mano, perché magari la gente non ha niente, è povera. Intendo della gente che non ha casa, non ha cibo, non ha niente, ha le tasche bucate e il coltello purtroppo è l'oggetto più facile. Ti dà la sicurezza che tu entro fine giornata hai un certo guadagno, subito in mano, in tasca. Perché la lama fa paura alla gente, la gente non vuole tagli sulla pelle, ci pensa due volte. Ti dà ciò che vuoi, ma in cambio chi lo fa vuole rimanere intatto. In questo caso, però, io nel video vedo una persona che si sta divertendo, che si sta sfogando, non è che sta facendo un reato".