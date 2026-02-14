Affari Tuoi, clamoroso: come si chiama il fidanzato di Andrea

Oggi, sabato 14 febbraio - il giorno di San Valentino -, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Nicolò, viene dalla provincia di Bari ed è un responsabile della logistica e anche un dj.
La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino-Alto-Adige. Si chiama Andrea, viene dalla provincia di Trento, ha 29 anni, è un'organizzatrice di eventi e da 7 mesi ha una bellissima figlia: Isabel. Ha deciso di partecipare insieme al suo compagno. Anche lui si chiama Andrea. Lei però si fa chiamare Andy e lui Dona. Il ragazzo ha 35 anni e saranno presto sposi, a settembre di quest'anno. Insieme hanno giocato col pacco numero 10.
Intanto sui social tantissimi giocatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Stefano già che ci sei puoi anche celebrare il matrimonio di Andrea e Andrea", "Andrea e Andrea Nooooooo", "Ormai qui vengono per vincere soldi solo chi si deve sposare o chi ha figli", "Herbert ti voglio bene ma queste cose non fanno ridere….o almeno non tutte……", "Eh ma che addominali la nostra ragazza per bene!".