L'aria che tira, Laura Boldrini sconvolta in diretta: "Ma risponde?"

Imprevisti in diretta a L’aria che tira, su La7. Cose che capitano con tempismi sospetti. Marcello Sorgi, notista politico di punta de La Stampa, commenta le discusse dichiarazioni di Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia e, cosa abbastanza rara nel campo progressista, critica la toga. «Gratteri è molto impegnato nella campagna del No e lo fa senza far parte del Comitato per il No. Parla da magistrato importante, della Procura di Napoli. Posso dire una cosa? Da magistrato non è capace di parlare così, a braccio.

Dimostra la professionalità tipica del magistrato che quando deve fare la sua requisitoria in aula ha delle carte a cui si attiene. Quando come è evidente, gli scappa come gli è scappata...». «Quella era una intervista, anche posata...», lo corregge David Parenzo. «Sì, sì, ma poi ha dovuto precisare... A ognuno il suo mestiere». Dopo pochi secondi, mentre la parola è passata a Piergiorgio Odifreddi in collegamento, il fattaccio. All’editorialista de La Stampa arriva una telefonata. L’audio dello smartphone è acceso, per giunta piuttosto altino. Al primo “driin” Parenzo se ne accorge subito e blocca la diretta, buttandola simpaticamente in caciara.

«Fermi tutti, telefonata per Sorgi. È Gratteri, probabilmente...». Il dubbio è lecito, in studio cala un certo gelo. Mentre Sorgi sussurra un imbarazzato «ti chiamo dopo», accanto a lui la deputata del Pd Laura Boldrini scoppia a ridere: «Ma... e risponde!». «Era importante?», lo incalza Parenzo buttandosi a capofitto nel retroscena. «No, succede eh, non era importante».

«Per fortuna Sorgi non ha fatto come Zichichi - interviene a gamba tesa Odifreddi, citando lo scienziato morto pochi giorni fa - che quando riceveva una telefonata diceva che era il Papa...». «Vabbè adesso, Zichichi non c’è più. Perché dobbiamo... - lo interrompe David, riprendendo il suo ospite- Odifreddi, perché ogni volta mi dice quella cosina in più». Fortunatamente, finisce tutto in grasse risate: «Io non faccio mai scivolate, come lei sa», commenta con gustosa autoironia il matematico. “No, mai, mai”, conferma poco convinto Parenzo.