Affari tuoi, Herbert Ballerina irride De Martino: "Bravo!"

La serata di gloria di Herbert Ballerina. Il pacchista disturbatore star di questa stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, coglie almeno due momenti di grande soddisfazione nella puntata andata in onda domenica 15 febbraio.

Due rivincite, chiamiamole così. Per la prima deve ringraziare Martina Miliddi, per la seconda... Gennarino.

Ballerina è al centro dell'ormai tradizionale "spazio dance" in compagnia della ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Martina, che lo aveva sostituito durante i giorni di misteriosa assenza, lo trascina in un passionale tango, un passo a due sulle note di Roxanne dei Police versione Moulin Rouge. Sguardi languidi, movenze sinuose, improvvise esplosioni di sensualità. Ballerina termina con una rosa infilata tra le labbra e De Martino, dopo aver ringraziato velocemente (secondo alcuni telespettatori, un po' troppo velocemente) la Miliddi, si avvicina e sussurra a Herber: "Fiatone, fiatone". Ballerina inizia ad ansimare e poi, alla domanda su chi voglia ringraziare, risponde secco e senza esitazioni: "Giorgio", vale a dire l'hater che ogni sera sui social non fa mai mancare il suo disappunto per il programma. Tanti saluti, insomma.

Poi tocca a Gennarino, il cagnolino mascotte della trasmissione. De Martino lo catechizza: "Abbiamo fatto le prove, non farmi fare brutte figure"... Ma Gennarino scappa e si rifugia di corsa sul tavolo delle concorrenti. Al disappunto di Stefano fa da contraltare l'entusiasmo di Ballerina, che grida "Bravooo!", quasi a prendersi gioco del conduttore. I più attenti ricorderanno il rapporto non proprio idilliaco tra Herbert e Gennarino. Per una sera, forse, si sono ribaltati i ruoli.