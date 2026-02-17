Affari tuoi, Elisa derisa pure da De Martino: "Non ho parole"

"Abbiamo assegnato il premio concorrente più stupida dell'anno". Non sono teneri, i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nel mirino delle critiche piovute in tempo reale su X c'è Elisa, la pacchista del Lazio accompagnata in studio dalla mamma.

Arrivata sul più bello con il colpo grosso da 300mila euro ancora possibile, la concorrente va evidentemente in confusione mentale e al Dottore, con da una parte il pacco blu da 50 euro, l'incognita del pacco nero e quello rosso più pesante, chiede di offrire 18mila euro. Il Dottore ovviamente accetta ed Elisa si rende conto di aver sbagliato... di uno zero. "Volevo dire 180mila euro".

Troppo tardi, con De Martino sconvolto in prima persona: "Cavallo pazzo proprio, perché hai chiesto 18mila? Ma perché? Non ho parole". Poco male: svanito il super-rosso, Elisa scopre di avere in mano quello nero da soli 75 euro e se ne torna a casa con "l'errore" da 18mila euro. Intanto però sui social è un diluvio di critiche e sfottò.

"Sai cos'è? Che quando uno si rende conto della grande cavolata fatta (tipo perdere 100/200/300) poi non ragioni più perché ormai ti senti che hai perso", "Una partita così dove mi sono arrabbiato come una bestia non me la ricordo e meno male che aveva un blu ma io mi auguravo che c’era un rosso pesante nel nero dopo la cavolata che ha fatto", "Mi sa che la Pacchista di stasera non ha capito un c***zo. Partita così così ma se l'è giocata male. Facile poi dare la colpa al Dottore".

"Elisa sarai per sempre ricordata: '18mila e vado', 'ah no volevo dire 180mila'", "Comunque il Dottore non è che gli avrebbe offerto tanto di più... Anzi...", "Questa è la tipica persona che 'no guarda ho sbagliato non volevo mandarti in galera'", "Meno male che era blu... Altrimenti non dormiva fino al 2070...", "Ha proprio detto 'almeno 18k sono sicuri', quale lapsus", "Menomale che era blu ma a questo punto accettava 38mila", "Strana partita ma da ricordare", "Beh dai... Almeno non è andata via a mani vuote", "Pure con il pacco blu del pacco nero gli va bene... sta ridicola. Scusate ma mi fa inc***are".