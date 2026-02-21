Rai 1, De Andrè sfonda anche in replica

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Fabrizio De Andrè - Principe libero / Rai 1)

Fabrizio De Andrè rimane un punto di riferimento intergenerazionale per i testi delle sue canzoni ma anche per la sua vita rocambolesca. Lo dimostra l’attaccamento del pubblico che mercoledì 18 febbraio, giorno in cui avrebbe compiuto 86 anni, in prime time su Rai 1 ha seguito la replica di Fabrizio De Andrè Principe libero del 2018.

Quasi 2 milioni di spettatori col 12.2% di share e picchi vicini al 15% per questa riproposizione che in prima tv 8 anni fa tenne una media superiore ai 6 milioni di teste e al 25% di share. Prodotto da Rai Fiction, diretto da Luca Facchini e con Luca Marinelli nei panni del cantautore, parte dal rapimento di De André e Dori Ghezzi (Valentina Bellè nel film) nell’agosto del ’79 in Sardegna e durante il quale riaffiorano nella mente dell’artista flashback della sua vita.