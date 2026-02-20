Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, "niente vento in poppa": Capitano affondato

venerdì 20 febbraio 2026
Affari tuoi, "niente vento in poppa": Capitano affondato

1' di lettura

"O capitano, mio capitano". Non siamo nel film cult L'attimo fuggente, ma nella puntata di venerdì 20 febbraio di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

In gara c'è Giuliano, alias appunto "Il capitano". Simpatico pacchista di Carpi, in Emilia Romagna, e amatissimo dai telespettatori, che caso più unico che raro tifano praticamente all'unanimità per il concorrente.

La partita non è delle più fortunate, con molti colpi di scena e imprevisti che conducono il modenese fino al bivio: pacco nero e offerta del Dottore da 30mila euro. Giuliano opta per l'offerta e fa bene, perché nel pacco misterioso ci sono solo 50 euro. E su X scatta la festa dei telespettatori-tifosi. 

"Dajeee menomale che ha accettato i 30mila euro. MERITATISSIMI", "È andata bene dai!", "Evviva! Sono contenta per il Capitano!", "Oh una vincita apprezzata", "Una delle migliori puntate di SEMPRE", "Che bella persona... si è commosso", "Cambia il pacco, non apre il vecchio e nel frattempo perde tutti i rossi", "Sfortunato il Capitano", "Ma povero capitano, il vento non è in poppa mi sa", "Quelli simpatici sono sempre sfigati", "Giocato malissimo", "FORZA CAPITANO", "Non potrei sopportare che pure lui NON vince, dopo LE FAVOLOSE sorelle di ieri sera...". Preghiera esaudita.

tag
capitano giuliano
affari tuoi
stefano de martino
giuliano affari tuoi

Il dettaglio Affari tuoi, ormone impazzito per la nuova pacchista

Questione di ex... Belen Rodriguez, che stoccata: "Ci vuole poco"

La Pennicanza Fiorello "frega" l'ad Rai: "De Martino a Sanremo 2027". Poi la smentita

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, ormone impazzito per la nuova pacchista

Affari tuoi, ormone impazzito per la nuova pacchista

L'Eredità, Gabriella "eliminata domani": caos sui titoli di coda

L'Eredità, Gabriella "eliminata domani": caos sui titoli di coda

Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"

Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"

Redazione
L'Eredità, la rivolta contro Gabriella: "Un insulto agli altri campioni"

L'Eredità, la rivolta contro Gabriella: "Un insulto agli altri campioni"

Redazione