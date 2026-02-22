Domenica In, la mamma di Achille Barosi: "Non volevo che andasse al Le Constellation"

La donna ha raccontato che suo figlio era cresciuto tra quelle montagne: "Lui amava camminare nella natura con la nostra cagnolina, Cioccolata, che ora è una vecchiettina. Lui è cresciuto lì, usciva la sera, si ingioiellava, a Milano invece non ci chiedeva mai di uscire, al massimo di andare a mangiare una pizza con i compagni del liceo. Lì si sentiva libero. Certo poi non lo puoi mai sapere, le stupidate le abbiamo fatte tutti, aveva 16 anni…”. E ancora: "Crans era un posto tranquillo. Ad agosto siamo stati tutti insieme lì, era l'unico mese che mio marito poteva stare con noi”.

“La prima volta che siamo andati a Crans-Montana aveva sei mesi, siamo andati sempre lì. Grazie ai miei suoceri andavamo in montagna e al mare, a Sanremo”: Erica Barosi, madre di Achille Barosi , il 16enne morto nell'incendio divampato al Le Constellation di Crans-Montana a Capodanno, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ripercorrendo i ricordi più belli legati a quel luogo che per la loro famiglia era casa. In quel rogo hanno perso la vita 41 persone, quasi tutti giovanissimi.

Parlando di quella maledetta sera, ha spiegato: "Io non volevo che loro, il gruppo di amici, andassero in quel locale. Io sono molto istintiva, ho imparato ad ascoltarmi molto, e anche se non ero mai entrata in quel posto non volevo che ci andassero. Ad Achille avevo parlato dell'alternativa e lui mi disse che avrebbe sentito anche gli altri ragazzi, era giusto, volevano stare tutti insieme. E non ho insistito, ma intanto gliel'avevo detto”. Alla fine, però, la scelta era comunque ricaduta su quel locale.

Infine, il dramma: "Non ricordo l'ora precisa, però un amico di Achille ha chiamato la sua mamma e ci ha detto di correre. Giuseppe aveva detto che stava bruciando tutto. Io lì per lì ho detto a mio marito di andare lì perché avevo tutte le cose da sistemare. Ma poi dopo neanche due minuti sono andata via subito e ho iniziato a chiamare Achille, ho iniziato a parlare da sola, ma in realtà parlavo alla sua anima. Poi sono arrivata lì e ho visto cose che nessun essere umano dovrebbe vedere, io sono qua per tutti loro. Per tutti. Erano ovunque, erano distrutti. Poi sono andata davanti a quel locale e non c'erano più le fiamme, c'era mio marito e c'erano dei pompieri che hanno provato a spostarci ma non ci sono riusciti. Siamo rimasti immobili davanti a quella porta fino a quando non c'era più nessuno e poi un poliziotto ci ha preso, erano le quattro del mattino, ci ha caricati su una camionetta e lì è iniziato il calvario. Perché arrivavano i ragazzi sulle lettighe, ti rendevi conto che era una cosa più grande di quella che potevi pensare. E poi ci hanno portato in quel centro congressi e noi non ci siamo più mossi per tre giorni. Era il 3 gennaio quando ce l'hanno detto".

