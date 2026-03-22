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Domenica In, l'attrice spagnola scoppia in lacrime. "Ti chiedo scusa", interviene la Venier

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domenica 22 marzo 2026
Domenica In, l'attrice spagnola scoppia in lacrime. "Ti chiedo scusa", interviene la Venier

2' di lettura

Momento di grande commozione nello studio di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1. Ospite l'attrice spagnola Karla Sofía Gascón, invitata per promuovere Scuola di seduzione, il nuovo film di Carlo Verdone in uscita il 1 aprile. Il momento più intenso è arrivato quando in trasmissione è stato mostrato un video della premiazione dell'attrice nel 2024. In quelle immagini la Gascón ringraziava la madre, che all’epoca stava già poco bene. Oggi sua madre non c'è più. E vedendo quel filmato, Karla ne è rimasta profondamente colpita. "Alla fine la mamma è morta e non mi ricordavo di averle dedicato questo premio", ha ammesso. Di fronte a questo dolore così forte la conduttrice è subito corsa a rincuorare la sua ospite dicendo: "Ti chiedo scusa se qualcosa ti ha fatto star male, ma queste sono ferite che non si chiudono mai".  

In studio con l'attrice anche il collega Carlo Verdone, che ha elogiato il lavoro della Gascón con parole piene di stima. A colpirlo il fatto che lei, spagnola, abbia imparato il copione in italiano in soli due mesi. Un risultato che il regista e attore ha definito "incredibile". Subito dopo, l'attrice ha rivelato un aneddoto avvenuto a Ischia, durante il festival del cinema che l'ha portata a lavorare con Verdone, da lei definito una "istituzione". "Ero a Ischia, a un festival del cinema, e un uomo con la barba, Aurelio De Laurentiis, si è avvicinato a me per chiedermi che cosa facessi a settembre. Menomale che non mi ha chiesto di andare a giocare a calcio al Napoli!", ha scherzato Karla, facendo sorridere tutti.

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