Domenica In, "che fine hanno fatto?": Venier da sola, cosa succede

"Che fine hanno fatto?": i telespettatori di Domenica In non hanno potuto fare a meno di notare che Mara Venier ha aperto la puntata di oggi, 22 marzo, da sola, senza avere accanto i co-conduttori Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il dettaglio, insomma, non è passato inosservato. Il giornalista Massimo Falcioni su X ha scritto che potrebbe essersi trattato di una scelta dovuta, “forse, per evitare l’imbarazzo Mammucari”, dopo quanto accaduto la scorsa settimana. E ha aggiunto: “Che bel clima”.
Se Miccio al momento è a Bali per seguire personalmente l'allestimento di un matrimonio, come dimostrato da una sua storia Instagram, degli altri due invece non ci sarebbe stata traccia. In molti, tra i telespettatori, hanno pensato che la scelta si possa ricondurre alla lite andata in scena nella puntata precedente. Durante un’intervista a Domenica In, la Venier ha avuto uno scontro verbale con Mammucari, arrivando a definirlo “un pi**a” dopo un’interruzione che la conduttrice ha giudicato fuori luogo, perché avvenuta in un momento solenne: quello in cui omaggiava un collaboratore decennale della trasmissione al suo ultimo giorno di lavoro.
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In un secondo momento, dopo che quella scena è andata virale sui social, la conduttrice ha ribadito il proprio disappunto per l’accaduto, aggiungendo che Mammucari non sarebbe più dovuto entrare in studio se insieme a lei ci fosse stato un ospite.