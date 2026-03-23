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Scherzi a parte, tam-tam impazzito su Max Giusti prima dell'ultima puntata: forse...

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lunedì 23 marzo 2026
Scherzi a parte, tam-tam impazzito su Max Giusti prima dell'ultima puntata: forse...

1' di lettura

Stasera, lunedì 23 marzo, andrà in onda l'ultima puntata di Scherzi a parte, il programma di intrattenimento televisivo di Mediaset condotto da Max Giusti. Stando alle anticipazioni ci sarà lo scherzo al cantante napoletano Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo 2026, per poi continuare con Simona Ventura, conduttrice dell’ultima floppante edizione del Grande Fratello, e anche del San Marino Song Contest. Oltre al vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, dovrebbero essere presenti anche la campionessa olimpica Elisa Di Francisca, il cantante Rosa Chemical, che di recente ha condotto Bella Ma’ dedicato a Sanremo 2026, e poi ancora Alessia Marcuzzi, la giornalista Costanza Calabrese e il collega e conduttore Gianluigi Nuzzi. Nel corso della puntata, come nelle precedenti, Max vestirà anche i panni di alcuni dei “suoi” personaggi. Come il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l’irresistibile Cristiano Malgioglio e Alessandro Borghese. 

E a questo punto in molti si stanno chiedendo se Max Giusti sarà al timone di Scherzi a parte anche per una seconda stagione. L'esordio infatti è andato sopra ogni previsione. Le puntate successive, nonostante non abbiano superato la prima, hanno retto bene, dimostrando che il pubblico aveva fame di scherzi e ha largamente apprezzato la sua conduzione. 

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