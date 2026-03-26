Caduta Libera, Max Giusti sconvolto: "Mai successo", cosa accade in puntata

Sorpresa a Caduta Libera, dove la concorrente Anna Maria ha ricevuto la proposta di matrimonio. È accaduto mentre la sfidante ha provato a battere il campione. Accanto a lei il suo fidanzato Davide, che - interpellato da Max Giusti - ha chiesto di poter scendere un attimo per fare una cosa. A quel punto ha tirato fuori dalla tasca l’anello e si è inginocchiato di fronte alla compagna. "Non sono bravo a fare discorsi, quindi voglio solo chiedere una cosa", ha premesso il ragazzo prima di inginocchiarsi di fronte ad Anna Maria chiedendogli di sposarlo con tanto di anello.

E lei ha subito abbracciato e baciato il fidanzato. Mentre in sottofondo si sentiva la marcia nuziale. "Non mi era mai successo. Siamo tutti un po' rimbambiti, ci avete spiazzato. Voi stasera avete già vinto. È davvero stupendo", ha commentato il conduttore di Canale 5 che ha chiamato al centro dello studio i due promessi sposi.