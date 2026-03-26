Caduta Libera, Max Giusti sconvolto: "Mai successo", cosa accade in puntata

Sorpresa a Caduta Libera, dove la concorrente Anna Maria ha ricevuto la proposta di matrimonio. È accaduto mentre la sfidante ha provato a battere il campione. Accanto a lei il suo fidanzato Davide, che - interpellato da Max Giusti - ha chiesto di poter scendere un attimo per fare una cosa. A quel punto ha tirato fuori dalla tasca l’anello e si è inginocchiato di fronte alla compagna. "Non sono bravo a fare discorsi, quindi voglio solo chiedere una cosa", ha premesso il ragazzo prima di inginocchiarsi di fronte ad Anna Maria chiedendogli di sposarlo con tanto di anello.
E lei ha subito abbracciato e baciato il fidanzato. Mentre in sottofondo si sentiva la marcia nuziale. "Non mi era mai successo. Siamo tutti un po' rimbambiti, ci avete spiazzato. Voi stasera avete già vinto. È davvero stupendo", ha commentato il conduttore di Canale 5 che ha chiamato al centro dello studio i due promessi sposi.
L'Eredità, Giulia trionfa alla Ghigliottina? Massacrata: "Un po' eccessivo"Oggi, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai ...
Non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Era già successo, sempre a Caduta Libera, dove Luca Covino aveva 52 mila euro nel gioco finale, "I dieci passi". Il concorrente aveva deciso di festeggiare con una proposta di matrimonio alla fidanzata, assente alla puntata: "Vorrei dire una cosa alla mia morosa, Ilenia. Purtroppo non c'è oggi, ma vorrei chiederle: Mi vuoi sposare?".
Affari tuoi, Berni e Sabina: "Una bastonata alla moglie..."Poteva andare peggio, al simpatico Bernie. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da ...
Oddio la Proposta di Matrimonio #CadutaLibera pic.twitter.com/agVJsO4Fq2— Michele Giorgini (@MicheleGiorgin9) March 25, 2026