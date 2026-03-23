Affari tuoi, "quello che ti meriti": cattiveria gratuita contro Manuel

Quando Manuel da Torino resta con tre pacchi, da 50mila, 10mila euro e il pacco nero, sui social i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si stanno già scatenando.

Accompagnato dalla sorella Gloria, assai apprezzata a casa, l'ex pacchista piemontese rifiuta il cambio finale per poi scoprire di avere in mano proprio il pacco misterioso. Dentro? 15mila euro.

"Basta con i pronostici: aprite e... chiudete!", scrive prima del momento clou un telespettatore su X. "Che ansia quando si deve 'svelare' il pacco nero", aggiunge un altro.

Tiene poi banco la... parlantina di Manuel."Stefano come Rocco Papaleo quando ha davanti un concorrente logorroico", "Adoro Stefanone che si perde quando i concorrenti parlano troppo", "Si incarta nei suoi sproloqui poverino", "Ma lui tanto carino quanto logorroico", "Questo ragazzo non ha il dono della sintesi", "Ultimamente tantissimi logorroici", "Caro ragazzo sei troppo logorroico e hai giocato male", "Grazie Dottore che ha fermato il concorrente", "Ma quanto parla questo".

"Lui ha lasciato i 50k. Palese, ma le mosse del Dottore le capite o no?", commenta un altro esperto di strategie. "Il Dottore fa la carogna con un ragazzo che merita tanto?", "Che cattivo il cambio con il pacco nero", "Quello che ti meriti per non aver aperto subito il pacco che hai cambiato". Infine, la massima: "Non c'è da CAPIRE... C'È DA AVERE C***O".