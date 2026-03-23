Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, "quello che ti meriti": cattiveria gratuita contro Manuel

lunedì 23 marzo 2026
Affari tuoi, "quello che ti meriti": cattiveria gratuita contro Manuel

1' di lettura

Quando Manuel da Torino resta con tre pacchi, da 50mila, 10mila euro e il pacco nero, sui social i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si stanno già scatenando.

Accompagnato dalla sorella Gloria, assai apprezzata a casa, l'ex pacchista piemontese rifiuta il cambio finale per poi scoprire di avere in mano proprio il pacco misterioso. Dentro? 15mila euro

"Basta con i pronostici: aprite e... chiudete!", scrive prima del momento clou un telespettatore su X. "Che ansia quando si deve 'svelare' il pacco nero", aggiunge un altro.

Tiene poi banco la... parlantina di Manuel."Stefano come Rocco Papaleo quando ha davanti un concorrente logorroico", "Adoro Stefanone che si perde quando i concorrenti parlano troppo", "Si incarta nei suoi sproloqui poverino", "Ma lui tanto carino quanto logorroico", "Questo ragazzo non ha il dono della sintesi", "Ultimamente tantissimi logorroici", "Caro ragazzo sei troppo logorroico e hai giocato male", "Grazie Dottore che ha fermato il concorrente", "Ma quanto parla questo".

"Lui ha lasciato i 50k. Palese, ma le mosse del Dottore le capite o no?", commenta un altro esperto di strategie. "Il Dottore fa la carogna con un ragazzo che merita tanto?", "Che cattivo il cambio con il pacco nero", "Quello che ti meriti per non aver aperto subito il pacco che hai cambiato". Infine, la massima: "Non c'è da CAPIRE... C'È DA AVERE C***O".

tag
manuel affari tuoi
affari tuoi
manuel gloria affari tuoi
stefano de martino

Affari tuoi Affari Tuoi, Mauro imbarazzante: puntata chiusa in anticipo, esplode la bufera

Affari Tuoi Affari Tuoi, "ma sei sicuro?": Herbert mette in difficoltà De Martino

Povera Ileana Affari tuoi, Ileana vince 30mila euro: "A chi verranno assegnati quei soldi"

ti potrebbero interessare

L'Eredità, volano gli insulti gratuiti contro Giulia: "Ragazzina psicopatica"

L'Eredità, volano gli insulti gratuiti contro Giulia: "Ragazzina psicopatica"

Redazione
Scherzi a parte, tam-tam impazzito su Max Giusti prima dell'ultima puntata: forse...

Scherzi a parte, tam-tam impazzito su Max Giusti prima dell'ultima puntata: forse...

Redazione
Verissimo, il lutto che fa crollare Sal Da Vinci: in lacrime dalla Toffanin

Verissimo, il lutto che fa crollare Sal Da Vinci: in lacrime dalla Toffanin

Redazione
Mara Carfagna "infilza" una pentola di fagioli a La7

Mara Carfagna "infilza" una pentola di fagioli a La7

Claudio Brigliadori