L'Eredità, attacco-choc a Giulia: "Simpatica come un attacco di..."

Oggi, martedì 24 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Giulia, la nuova campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Mauro da Roma, Marica da Senigallia, Tommaso alla settima sera, Francesca da Perugia, Riccardo da Teramo e Luca da Como. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Giulia. La super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Letto", "Commento", "Brivido", "Gelido" e "Piatto". Dopo un minuto di attenta riflessione, la super campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Morte". Ma non era la parola esatta. La soluzione era: "Caldo".