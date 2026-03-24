L'Eredità, attacco-choc a Giulia: "Simpatica come un attacco di..."

Oggi, martedì 24 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Giulia, la nuova campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Mauro da Roma, Marica da Senigallia, Tommaso alla settima sera, Francesca da Perugia, Riccardo da Teramo e Luca da Como. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.
Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Giulia. La super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Letto", "Commento", "Brivido", "Gelido" e "Piatto". Dopo un minuto di attenta riflessione, la super campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Morte". Ma non era la parola esatta. La soluzione era: "Caldo".
L'Eredità, "ogni tanto uno serio": Tommaso sconfitto ma...È stato Tommaso il concorrente che è riuscito ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il gam...
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ah, se solo ci fosse un modo per fare vedere le immagini di queste scimmie di cui si parla. Ma stiamo parlando di una TV troppo futuristica", "Giulia stasera superlativa ai 10 secondi", "Sul finale le parole per metterla in difficoltà", "Giulia simpatica come un attacco di diarrea al cinema".