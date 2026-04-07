L'Eredità, Cristiano alla Ghigliottina e Liorni "ci è rimasto male"

Non finisce bene la partita di Cristiano, campione de L'Eredità, e i telespettatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si scatenano da casa. "Appena 5313 euro. Parola in saldo ma il concorrente non ne approfitta", scrive un utente su X commentando in tempo reale la prova della Ghigliottina.

Cristiano arriva in fondo con pochi spiccioli e i cinque indizi non lo aiutano di certo a trovare la risposta corretta. "Consegna", "Articolo", "Disponibile", "Ben" e "Conto". La parola da indovinare, come suggerisce un altro appassionato, è appunto "Saldo": "Saldo consegna; Articolo in saldo; Saldo disponibile; Ben saldo; Saldo del conto". E via, dunque, di riflessioni ora puntuali ora fantasiose e degli immancabili, velenosi sfottò.

"Mi dispiace per Cristiano, mi è simpatico. Parola non facile, comunque", "Ma che diamine di collegamento è ben saldo ma per favore", "Cristiano nella Ghigliottina non ha capito che si trattava di un termine commerciale ed è andato fuori strada dimezzando tutto...", "Il conduttore sembra esserci rimasto male perché dopo l'errore il campione ha capito subito la parola giusta, già al primo esempio", "Possiamo togliere questa regola idiota del 'non ho completato la domanda'?", "A volte sanno definizioni difficili e poi si incartano su quelle semplici", "Alzi la mano chi conosce il wonton".