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Affari Tuoi, "te ne vai?": De Martino spiazza Herbert

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giovedì 9 aprile 2026
Affari Tuoi, "te ne vai?": De Martino spiazza Herbert

1' di lettura

Alberto dall'Emilia Romagna è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 9 aprile. "Sono il secondo di tre fratelli maschi - ha raccontato il concorrente - ho 38 anni e nella vita sono un agente di commercio nel settore dlel'abbigliamento da lavoro e materiale anti-infortunistica". Con lui in studio la moglie Eleonora, che di sé ha detto: "Ho 35 anni. Siamo fidanzati da 14 anni e sposati da 7, abbiamo una bimba di un anno e mezzo, Angelica, che è un terremoto". "Angelica di nome ma non di fatto", ha aggiunto lui, ridendo.

A presentarsi, come sempre, anche Herbert Ballerina: "Vengo da Campobasso e dipingo i lombrichi, sono un vermiciatore". "Mamma mia, sempre peggio", ha commentato De Martino. Mentre in studio si rideva e applaudiva. Poi c'è stato il momento dell'invenzione: "Oggi - ha spiegato il comico - un'invenzione per la tranquillità nel mondo". "Te ne vai?", lo ha interrotto il conduttore facendo scoppiare tutti a ridere. E lui: "No, oggi i tempi sono frenetici e la gente si innervosisce, perde le staffe. Allora io ho inventato delle staffe con il gps così tu le puoi ritrovare". E di nuovo tutti giù a ridere.

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