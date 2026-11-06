Riparte Report tra lacrime, claque e attacchi al nostro giornale

Report è pronto a tornare. Domenica 8 novembre, fra due giorni, in prima serata su Rai3 si riaccenderanno i riflettori negli studi della trasmissione d’inchiesta che ha reso bollente l’estate della redazione e del direttore di Rai Approfondimento, Paolo Corsini, ieri accanto a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, i nuovi conduttori, a celebrare l’inizio di stagione di un programma che è patrimonio del servizio pubblico dal lontano 1997, quando alla guida c’era Milena Gabbaneli. Tra le principali novità annunciate, sempre in stile “assemblea permanente”, la creazione di un nuovo organismo: il Red Team. «Questa è una nostra idea, con cui ci siamo voluti “far del male” per far sì che ogni cosa sia più che verificata» hanno spiegato i due neoconduttori. «Si tratta di un gruppo di verifica interna. Sarà formato da tre giornalisti con l’incarico di controllare la veridicità e l’autenticità dei contenuti del programma, servizio per servizio, fotogramma per fotogramma. Una sorta di vero e proprio “fact checking” del materiale creato e coordinato dai principali autori, Giulio Valesini e Bernardo Iovene, e dagli inviati di Report».

Questo è ciò che sarà. Ma poi tutto, com’era inevitabile che fosse, si è spostato sul passato. Perché se il caso Report si è fatto epico, il merito o la colpa, è davvero solo di Sigfrido Ranucci. Sarà per il nome wagneriano o per le pose da romanzesco tombeur de femme, fatto sta che il nostro è diventato negli anni un tutt’uno con la sua trasmissione. E la squadra, sì va bene, ma Report era lui. Lo pensava e lo pensa egli stesso, come molta parte del pubblico, almeno sui social. Tanto che il “collettivo” che di fatto l’ha disarcionato non riesce a fare comunque a meno di difenderlo. Provano a non nominarlo per metà conferenza stampa. Ma quando le domande si fanno incalzanti si schierano come scolaretti, sperando ancora in una benedizione e in un sostegno dell’ex capo che invece proprio non arriverà. Piange commossa Claudia Di Pasquale, ripensando alla possente rassegna stampa a tema che ha reso la loro estate parole sue - orribile. Per colpa, chiaramente, delle peripezie di Sigfrido che ora, però, è convintamente alla guida del vascello pirata di Spotlight su RaiNews24 che, nel Ranucci-pensiero, oggi è l’unico progetto a meritare davvero il suo sostegno.