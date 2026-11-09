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Fuori dal coro, egiziano abusivo fuori controllo: "Carabinieri? Non mi frega un c..."

lunedì 9 novembre 2026
Fuori dal coro, egiziano abusivo fuori controllo: "Carabinieri? Non mi frega un c..."

1' di lettura

Urla, insulti e minacce. Un cittadino egiziano, occupante abusivo di un appartamento a Roma, ha perso il controllo davanti alle telecamere di Fuori dal Coro. L'uomo, che aveva smesso di pagare l'affitto dopo appena due mesi dalla firma del contratto, è andato su tutte le furie quando la giornalista del programma di Mario Giordano lo ha messo davanti alla realtà nuda e cruda: se non paga non può continuare a occupare l'immobile. 

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Ma lui, che non ha alcuna intenzione di andarsene, davanti a quelle semplici parole ha perso le staffe. Ha iniziato a urlare, a minacciare. Ed è persino arrivato a insultare le forze dell'ordine: "Questa testa di ca**o, è due ore di mer*a che mi rompe i co****ni. Che ca**o vuoi di più? Vattene via. Io ti faccio un cu*l così. Io ti giuro ti denuncio", dice all'indirizzo della giornalista. Poi passa ai carabinieri: "Non mi frega un ca**o dei carabinieri, non mi frega nulla".

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fuori dal coro

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