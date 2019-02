L'Inter esce da San Siro tra i fischi. Infatti il botto lo fa il Bologna, che apre lo stato di crisi dei nerazzurri passando 1-0 grazie al sigillo di Santander. Per Spalletti è il secondo stop di fila dopo quello con il Torino, il terzo considerando l'eliminazione arrivata in Coppa Italia per mano della Lazio. Sinisa Mihajlovic invece gioca un brutto scherzo contro il suo passato iniziando nel migliore dei modi la sua seconda avventura in Emilia.

I rossoblù infatti ritrovano un successo che in campionato mancava da fine settembre e tornano prepotentemente in corsa per la salvezza, ora distante solo un punto. In casa Inter la confusione è totale: la squadra è persa stanca e svuotata, incapace di reagire allo svantaggio e all'umore turbolento del pubblico di 'casa'. E, al culmine di una settimana già incandescente tra la gestione del caso Perisic e il futuro di Spalletti, sempre più argomento di discussione nell'ambiente nerazzurro, se ne preannuncia un'altra di passione. Perché con questi presupposti il riscio concreto è che la squadra possa essere risucchiata nella lotta Champions, scenario difficilmente ipotizzabile dopo il trionfo di Santo Stefano contro il Napoli.