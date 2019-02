Con una seconda manche da urlo, Mikaela Shiffrin si è laureata campionessa del mondo per la quarta volta consecutiva in slalom speciale. La sciatrice statunitense, terza dopo la prima manche, ha chiuso con il tempo di 1'57"05 precedendo la svedese Anna Swenn Larson (+0.58) e la slovacca Petra Vlhova (+1.03), oro giovedì nel gigante femminile. La campionessa 23enne, debilitata dall'influenza, ha rimontato facendo segnare il miglior tempo di manche. Shiffrin conquista così il quarto titolo iridato consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno, in nessuna specialità.

L'unica azzurra arrivata al traguardo è Chiara Costazza, che nella seconda manche conferma il 20° posto della prima. In entrambe le circostanze qualche errore di troppo ne ha compromesso la prestazione. Era partita alla grande la giovanissima Lara Della Mea nella seconda manche, poi però è arrivata stanca alle ultime porte ed è uscita. Irene Curtoni, presentatasi in condizioni fisiche non perfette ad Are, era finita fuori già nella prima manche.