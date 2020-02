Napoli, 4 gol e 3 punti in casa Sampdoria: ma che brividi, decidono Demme e Mertens

Quattro gol e tre punti, col brivido. Il Napoli batte la Sampdoria 4-2 a Marassi dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e in campionato contro la Juventus. Gli uomini di Gattuso continuano a vincere, sia pur soffrendo contro i padroni di casa. Terzo successo di fila per i partenopei che confermano il momento di crescita e proseguono la rincorsa alla zona Europa League portandosi in decima posizione a quota 30 punti, al pari di Verona e Bologna, grazie al poker calato da Milik, Elmas, Demme e Mertens. Di Quagliarella e Gabbiadini le reti del momentaneo 2-2, prima del rush azzurro nel finale.