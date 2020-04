Leo Messi all'Inter, media argentini: "Tutto vero, la trattativa pronta. A decidere sarà lui"

09 aprile 2020 a

La bomba arriva dall'Argentina, dove rilanciano l'idea che Leo Messi possa davvero lasciare l'Argentina per finire all'Inter. L'indiscrezione viene rilanciata da TNT Sports, secondo cui il club nerazzurro starebbe lavorando seriamente all'operazione. "Non è solo un sogno. Leo ha anche l'offerta del Newell's Old Boys per tornare in Patria, ma l'Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Massimo Moratti - ha spiegato il giornalista Castilla -. C'è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi, ma l'Inter ci sta lavorando di certo". Insomma, secondo i media argentini Suning nella prossima finestra di mercato potrebbe davvero tentare un colpo epocale, per poi riproporre anche in Italia il duello tra la Pulce e Cristiano Ronaldo.

